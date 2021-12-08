كيف عقب المكتب الإعلامي الحكومي على فيلم "أميرة"؟.. هذا ما طالب به



وقال المكتب: "إن الفيلم المذكور ما هو إلا تشويه فج وقبيح للحقائق، ولنضالنا الوطني الفلسطيني في سبيل نيل الحرية التي طال انتظارها، ولقضية أسرانا الأبطال، ومحاولاتهم التي لا تكل ولا تمل من أجل كسر قيد احتلال (إسرائيلي) لا يفهم لغة الإنسانية، ولنسائنا ونضالهن وصبرهن اللامتناهي".



وفي السياق، أكد بيان المكتب الاعلامي الحكومي، أن ما يتم من عملية تهريب نطف الأسرى، ما هو الا جزء من الصراع الدائم مع المحتل، كي لا يعوق أو يمنع الفلسطيني من مواصلة حياته، وهي رسالة تحد واضحة وصفعة لصلف المحتل بأن الاسرى رغم القيد سيواصلون الحياة.



وقال: "إن عملية تهريب نطف الأسرى تمر بآليات شديدة الحذر تضمن عدم فقدانها، أو اكتشافها، أو تلفها، أو التلاعب بها، بأي حال من الأحوال كما يصور الفيلم سيء الذكر، والأمر برمته ما هو إلا محاولة رخيصة لغايات تثبيط عزيمة الأسرى وذويهم، ومنعهم من الرغبة في تواصل الأجيال، والتأثير عليهم سلبا معنويا ونفسيا، ووأد أي بادرة أمل أمامهم".



وأضاف: "لقد كان من الأجدر لو تناول الفيلم معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وظروف حياتهم التي لا تتناسب وآدميتهم، وكيف قضى 227 أسيرا شهداء في السجون بفعل التعذيب والتنكيل، سيما وقد تزامن عرض الفيلم مع معركة التحدي والكرامة التي يخوضها أسرانا البواسل".



وطالب المكتب الاعلامي الحكومي في بيانه، جميع الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة الثقافة الأردنية، بمنع بث الفيلم وإصدار موقف رسمي رافض لما ورد فيه، انطلاقا من مواقف المملكة المعروفة في دعم القضية الفلسطينية الوطنية ونضال الشعب الفلسطيني.



كما طالب بيان المكتب، باعتذار واضح من طاقم العمل، داعيا المناصرين لعدالة القضية الفلسطينية، وجميع الشرفاء حول العالم للمطالبة بإيقاف عرض هذا الفيلم ومنعه من البث في أية منصات فعلية أو إلكترونية، ورفض هذا القبح الذي لا يمت للفن ورسالته السامية بصلة، ويشوه الحقائق، ويشكك في الأنساب.



ودعا لتسخير الفن والإعلام وغيره من أدوات الدبلوماسية الناعمة شعبيا ورسميا لإبراز تضحيات أسرانا ومعاناة ذويهم.



رام الله - دنيا الوطناصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بياناً صحيفاً، عقب من خلاله على فيلم "أميرة" الذي يتحدث عن قضية النطف المهربة للأسرى في سجون الاحتلال، معتبرا إياها بأنها تسيء لصورة نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته.وأعرب بيان المكتب الإعلامي الحكومي، عن رفضه بشكل قاطع التشويه الذي ورد في فيلم "أميرة"، والذي يعد مسيئا لصورة نضال الشعب الفلسطيني وتضحيات الأسرى الابطال، لافتا إلى أن الفيلم تناول قضية في غاية الحساسية، وهي النطف المهربة، الخاصة بالأسرى في سجون الاحتلال، والتي يحاولون بها كسر قيد السجان والتأكيد للعالم أجمع على رغبة كشعب فلسطيني، بالعيش واستمرار الحياة رغم كل القيود.