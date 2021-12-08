رضوان يعلق على رفض محكمة لاهاي الطعن المقدم من عائلة زيارة حول قصف منزلها

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس)، أن رفض محكمة الاستئناف في لاهاي، الطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان البريج وسط قطاع غزة، الذي يقضي بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف بنفسه على مجزرة عائلة زيادة أدت إلى استشهاد ستة من أفراد العائلة، يمثل ضياعاً للعدالة الدولية، ومخالفة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وازدواجية في التعامل مع ضحايا الشعب الفلسطيني.وقال رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إعطاء الحصانة للمجرم والسفاح غانتس وقادة الإجرام الصهاينة، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني".وأضاف: "إفلات غانتس وقادة الصهاينة من المحاسبة الدولية لن تسقط حق ضحايا شعبنا في الملاحقة لقادة الإجرام، وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".