غزة: الصحة بغزة تعلن عن قرار حول مكافأة طلبة البورد الفلسطيني





وبيّن أن هذه الزيادة لا تخضع لنسبة الراتب لجميع التخصصات، مشيراً إلى النجاح الذي حققه برنامج البورد الفلسطيني في توفير الكوادر المؤهلة القادرة على تقديم الخدمات الطبية في شتى التخصصات ورفع مستوى الأداء الطبي.



وأوضح أبو الريش، أن الوزارة تعكف على وضع النظام المتكامل للتعليم الطبي المستمر وإعادة منح إجازة مزاولة المهنة بما يضمن تقديم خدمات آمنة.





رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، أن لجنة متابعة العمل الحكومي، قررت في جلستها اليوم برئاسة عصام الدعليس، رفع مخصص الأطباء من منتسبي برامج البورد الفلسطيني من 1500 شيكل إلى 2500 شيكل.