لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قراراً حول مخصصات شهداء وزارة الداخلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، خلال جلستها الأسبوعية، التي انعقدت، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد الهياكل التنظيمية لعدد من المؤسسات الحكومية، والموافقة على تكليفات وظائف إشرافيه في بعض الوزارات.وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنها صادقت على مجموعة قرارات أخرى، منها تسوية وضع الشهداء بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وتوحيد نسبة صرف المعاش الشهري الخاص بهم بنسبة 100% غير خاضعة لنسبة دفعة الراتب، أسوة بما هو معمول به لدى المدنیین، وتكليف وزارة المالية بوضع آليات وتحديد الأولويات لذلك.وأشارت اللجنة، إلى أن كلفت وزارة المالية في القطاع، بتسديد الالتزامات المالية المستحقة لصالح وزارة الصحة على الشرائح التالية: (متلقي الشئون الاجتماعية، الأشخاص ذوي الإعاقة، المطلقات، الأرامل، المسنين، العوانس)، وذلك ما قبل العام 2020م، على أن يطبق نظام الإعفاءات المعمول به، والذي يعطي تخفيض يتراوح بين 50-70% لسداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لصالح وزارة الصحة.وفي السياق، اعتمدت اللجنة مبلغ 2500 شيكل كدفعة شهرية لأطباء برنامج البورد دون خضوعها لنسبة الصرف المعمول بها في وزارة المالیة، لافتة إلى أنه تم تكليف وزارة المالیة بتخصيص مبلغ (30,000) دولار، وتوفير (50,000) لتر سولار، لسد احتیاجات لجنة إدارة ومواجهة الکوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء.وقالت: "اعتماد وثیقة الإطار الاستراتيجي للعمل الحكومي للأعوام 2022-2024م، متضمنة ثلاثة محاور عمل رئيسة؛ هي: تعزيز قدرة المواطن في الصمود والعيش الكريم، التميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات الحكم الرشيد، تحقيق التنمية المستدامة".وأضافت: "تمدید عقود عدد (80) باحث اجتماعي لصالح وزارة التنمية الاجتماعية لمدة (5) شهور".