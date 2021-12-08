تفاصيل الاجتماع بين وفد حركة حماس وميخائيل بوغدانوف بالعاصمة الروسية

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث اجتمع بميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية.وضم وفد حركة حماس، كلا من موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، عضوي المكتب السياسي للحركة، بالاضافة الى ممثل الحركة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، بحسب ما جاء على موقع قناة الأقصى.وكان الاجتماع بين وفد الحركة وبوغدانوف، بحضور ألكسيي سكوسيريف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، والبروفسور فيتالي نعومكن رئيس معهد الاستشراق، وذلك في الخارجية الروسية.واستعرض وفد الحركة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في مدينة القدس، والضفة المحتلة، وقطاع غزّة، والتأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وأن استمرار هذه الانتهاكات سيقود إلى تفجير المنطقة مجددًا.وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، كما وضع الجانب الروسي في صورة رؤية الحركة للخروج من المأزق الوطني، والآليات الممكنة لتحقيق هذه الرؤية.من جانبه، أكد بوغدانوف أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق التشاور والتنسيق الثنائي، مشددا على الموقف الروسي الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودعم بلاده لجهود تجاوز الانقسام، وتأكيده أنهم على استعداد دائم لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني.وفي الختام، عبر وفد الحركة عن تقديره للموقف والجهود الروسية الداعمة للحق الفلسطيني، في مختلف المحافل الدولية.