بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والامن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح ليوم غد الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف المسافرين رقم (2021/41)، لافتة إلى أن أعلنت عن كشف جديد لحملة الجوازات المصرية.وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.