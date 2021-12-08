فرنسا تعلن الإفراج عن المواطن السعودي المحتجز على خلفية قضية خاشقجي



وقال الادعاء الفرنسي: "إن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الفرنسية بأن الرجل أوقف في المطار صباح يوم الثلاثاء، عندما أطلق جواز سفره إنذارا عند فحصه بالماسح الضوئي، مشيرةً إلى أن الإنذار أظهر أنه مطلوب فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل، استناداً لمذكرة اعتقال تركية.



من جانبها، قالت السفارة السعودية في باريس، أمس الثلاثاء: "إن الشخص الذي ألقي القض عليه لا علاقة له بالقضية المتناولة ويجب إطلاق سراحه على الفور".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس في وقت سابق فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.