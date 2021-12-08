كيف تلقى الجيش والمؤسسة الأمنية بإسرائيل تهديدات حركة حماس؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، يأخذون تهديدات حركة حماس بتصعيد الأوضاع بسبب الأوضاع في قطاع غزة على محمل الجد، لافتة إلى أنه يعتبرون كلمات الحركة ليست عبثية.وقال متان تسوري، المراسل العسكري للصحيفة الإسرائيلية: "تهديدات حركة حماس جاءت بسبب خيبة الامل من انخفاض وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة حسب ما وعد به المصريون".وأضاف: "تهديدات حركة حماس ليس كلمات فارغة، حيث قيل لي، تهديدات ثم بالونات ثم صواريخ متقطعة، ومرة أخرى ننجر الى جولة قتال".وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد حملت في بيان لها، أمس الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن قطاع غزة، والتلكؤ في عملية إعادة الاعمار.وطالبت فصائل المقاومة الفلسطينية، جميع الوسطاء، بتحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل قبل فوات الأوان، لأن التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما لا يتمناه الاحتلال.