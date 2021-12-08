مستشار السيسي يحذر: متحور (أوميكرون) ليس الأخير

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين إن متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون) لن يكون المتحور الأخير للفيروس.وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن التحور موجود والجميع حتى هذه اللحظة يترقب بشكل كبير انتشار وتأثير هذا التحور، متابعا: "أوميكرون ليس التحور الأخير من فيروس كورونا، وسيكون هناك تحورات أخرى، ولا أستبعد أن تكون هناك تحورات كثيرة من التي تم رصدها مؤخرًا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن "متحور أوميكرون لا يختلف كثيرا عن كافة المتحورات السابقة، بمعنى آخر لا يوجد سبب للخوف الشديد من المتحور، ولكن الحرص والاحتراز والترقب واجب".وأوضح تاج الدين أن التحورات ظاهرة مؤكدة ومعروفة عن الفيروسات، التي من خلالها تحاول تلك الفيروسات الحفاظ على بقائها من خلال تغيير تركيبته، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت بحصول الأطفال من 15-18 سنة على اللقاح، وستسمح بحصول الأطفال من سن 12-15 سنة، على نوع معين من اللقاحات وليس جميع اللقاحات.