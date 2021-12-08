دولي

بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين.. وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر

بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين.. وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى الجزائر
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يزور جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأربعاء، الجزائر في زيارة عمل، وتعد هذه الزيارة هي  الأولى من نوعها بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين، التي سببتها تصريحات ماكرون.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر ستتناول ملف الأزمة بين الجزائر وفرنسا، كما سيكون ملف تقييم العلاقات الثنائية والتأشيرة وتصريحات ماكرون أهم محاور الزيارة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف: "أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية سيستقبله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وسيجري مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة".

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