تفاصيل القمة الافتراضية بين بايدن وبوتين

رام الله - دنيا الوطنقالت الرئاسة الروسية إن القمة الافتراضية التي أجريت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء، كانت منفتحة للغاية، مشيرة إلى أن بوتين اقترح على بايدن إيقاف كل الإجراءات المتبادلة بشأن خفض عمل الممثليات الدبلوماسية.وأضافت الرئاسة الروسية في بيان لها، أن بوتين أبلغ بايدن أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يقوم بتحركات خطيرة للاستحواذ على أراضي أوكرانيا والاقتراب من حدود روسيا.وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "إن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة سيبدؤون قريباً بشكل عملي، بحث مسائل الاستقرار الإستراتيجي التي أثيرت في القمة أمس".وأوضح بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على تعيين ممثلين عنهما لبحث قضايا الأمن والاستقرار الإستراتيجي في القارة الأوروبية في أسرع وقت ممكن.وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا أيضاً على إمكانية إجراء اتصالات أخرى، بعد اجتماع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، موضحاً أنه حتى الآن يصعب تحديد موعد لذلك.وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن بوتين وبايدن لم يبحثا قضية خط (نورد ستريم-2) خلال المكالمة الأخيرة.وعقب القمة الأمريكية الروسية، قال دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا إنه: :واثق من أن بوتين سمع إشارات واضحة وقوية من بايدن في ما يتعلق بالتصعيد الذي تقوم به روسيا".وأضاف كوليبا أن "اتصال بوتين وبايدن في حد ذاته يخدم ردع روسيا وخفض تصعيدها"، مثمناً ما وصفه بالانخراط الدبلوماسي الأميركي في جهود إعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات.وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي سيبحثان مزيداً من التنسيق من أجل ردع روسيا وإعادة إحياء محادثات السلام.يشار إلى أن كوليبا سيغادر اليوم الأربعاء إلى بريطانيا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لحوار الشراكة بين أوكرانيا والمملكة المتحدة، وسيطرح في زيارته مسألة تعزيز الدعم لأوكرانيا.