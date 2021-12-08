(فايزر وبيونتك): نعمل على إنتاج لقاح مخصص لـ (أوميكرون) بحلول مارس المقبل

رام الله - دنيا الوطنقالت شركتا فايزر وبيونتك، اليوم الأربعاء، أنهما تعملان على إنتاج لقاح مخصص لمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) بحلول مارس/آذار المقبل.وأضافت شركة فايزر: "أن جرعتين من اللقاح كفيلتان بتأمين الحماية ضد المتحور أوميكرون"، وفق (الجزيرة نت).بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية: "إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة".وأضافت: "أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في دول الجنوب الأفريقي، ومنها زيمبابوي، وأنه من المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض".