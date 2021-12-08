العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة العربية الفلسطينية نشر فيلم أميرة المسيء لتضحيات شعبنا ونضاله الوطني ضد الاحتلال والذي يمس أحد ثوابت شعبنا واحد رموز نضاله الوطني وهم الاسرى الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن كرامة امتنا.واضافت الجبهة" إن المساس بقضية تهريب النطف من سجون الاحتلال، ,والتي تعد أحد اشكال تحدي الاحتلال الذي يقوض كل بنى الحياة الفلسطينية ويمعن في انتهاك حقوق اسيراتنا واسرانا البواسل واحد اشكال التخاذل والانزلاق في وحل التطبيع وتساوق رخيص مع الاحتلال واهدافه المشبوهة التي تجلت بوضوح في هذا العمل المشين الذي يهدف الى تشويه نضال شعبنا ضد الاحتلال وصمود اسرانا".ودعت الجبهة جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاردني ونقابة الفنانين الأردنيين الى التدخل وسحب عرض الفيلم اردنياً وعالمياً ومعاقبة ممثليه ومنتجيه ومن يقف وراءه بتهمة الإساءة لتضحيات الشعبين الأردني والفلسطيني التي رسمت بالدماء من اجل انهاء الاحتلال الصهيوني للأرض العربية.