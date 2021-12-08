الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي ويمنع لجنة الإعمار من أعمال الصيانة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي، ومنعت لجنة الإعمار من تنفيذ أعمال صيانة ضرورية داخله.وقال جمال أبو عرام مدير عام أوقاف الخليل الشيخ: "ان قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الاعمار من العمل على إصلاح الثريات في مصلى الاسحاقية داخل الحرم، والتي يشكل عدم صيانتها خطراً شديداً على حياة المصلين والوافدين للحرم الإبراهيمي، خاصة أننا مقبلون على موسم الشتاء والأمطار"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أبو عرام: "بتاريخ 17 شباط/ فبراير الماضي سقطت إحدى "الثريات" دون إصابة أحد بأذى، ومنذ ذلك اليوم يمنع الاحتلال ويماطل في السماح بإصلاحها، واثناء قيام موظفي لجنة الاعمار بمحاولة اصلاح خطوط الكهرباء اقتحم جنود الاحتلال الحرم ومنعوهم من استكمال العمل".وأكد أن "الأوقاف هي المسؤولة بالكامل عن ادارة الحرم وصيانته، كما أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المصلين والوافدين للحرم في حال سقوط "الثريات"، بمنعه وتحت قوة السلاح من القيام بأعمال الترميم والاصلاح داخله".كما دعا ابو عرام المؤسسات الدولية والانسانية للوقوف عند مسؤولياتها، وكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه، خاصة أن الحرم الابراهيمي مدرج على لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو".وكانت قوات الاحتلال قد منعت في وقت سابق من اليوم، لجنة الاعمار من العمل على استكمال ترميم 12 منزلا قديما في حارة الجعبري بالقرب من الحرم الشريف في البلدة القديمة من الخليل.