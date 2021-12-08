شؤون فلسطينية

الثقافة تدين إنتاج وعرض فيلم "أميرة"

الثقافة تدين إنتاج وعرض فيلم "أميرة"
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنتاجَ ما يسمى بفيلم "أميرة" الذي يعتدي ويسيء بكل وضوح لكرامة الأسرى وبطولاتهم وتاريخهم الكفاحي العظيم، حيث يتناول عملية تهريب "النّطف" من سجون الاحتلال.

وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف: :إن الفيلم يمس بشكل واضح قضية هامة من قضايا شعبنا ويضرب روايتنا الوطنية والنضالية".

و أضاف" تم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع عقد اجتماع حضره مكونات الحركة الوطنية والأسيرة من اجل تداول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التصدي للتداعيات السلبية لمثل هذا الفيلم، وخاطبت في حينها وزارة الثقافة الأردنية بالشأن وبعد ذلك تم التواصل مع الهيئة الملكية للأفلام وتوضيح ما يشكله الفيلم من إساءة ومساس بقضية مقدسة".

و حذَّر أبو سيف في رسالته من تداول هذا الفيلم الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على قضية الأسرى، وبخاصة أنها تسيء لِأُسَرِهم بعدَ إنجابهم الأطفالَ من عملية تهريب النطف التي أساء لها الفيلم بكل وضوح.

وطالب أبو سيف من وزارة الثقافة في الأردن الشقيق ومن الجهات الرسمية أن تنظر بخطورة إلى تداعيات نتائج هذا الفيلم المسيء.

وقال أبو سيف: "إن هذا العمل يسيء بطريقةٍ لا لبس فيها إلى تاريخ ونضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، التي نعلم جميعًا مدى قدسيتها وأهميتها على المستويين الشعبي والرسمي وعلى المستوى القومي".

وأضاف أبو سيف، بأن الفنان هو صوت قضيتنا الوطنية الفلسطينية ورافعة من روافع المواجهة مع الاحتلال ومع من يستهدف قضايانا الوطنية المقدسّة، وهذا هو الدور الطليعي والطبيعي الذي شغله المثقف والفنان والكاتب الفلسطيني منذ فجر صراعنا مع الاحتلال.

وختم أبو سيف بالقول أن مهمة الفنان الحقيقية هي الانتصار للقيم والمثل الإنسانية العليا وإن إرادة الأسير الفلسطيني وهو يتحدى كل سياسات إدراة السجون بالإصرار على الحياة من خلال هذا الفعل البطولي الخارق في تهريب النطف حتى تستمر الحياة رغم أنف السجان لهو عمل يستحق الثناء والانحناء تقديراً لهذه المعجزة البطولة، وإن الفنان الوطني عليه أن يلتزم بقضايا شعبه لا ان يسيء لها.

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

كيف تلقى الجيش والمؤسسة الأمنية بإسرائيل تهديدات حركة حماس؟

كيف تلقى الجيش والمؤسسة الأمنية بإسرائيل تهديدات حركة حماس؟

الجهاد: فيلم (أميرة) محاولة لتدنيس تاريخ الحركة الأسيرة لخدمة الصهاينة

الجهاد: فيلم (أميرة) محاولة لتدنيس تاريخ الحركة الأسيرة لخدمة الصهاينة

سمر حمد: اعتقالات أجهزة السلطة مرفوضة ولا تنتمي لشعبنا المناضل

سمر حمد: اعتقالات أجهزة السلطة مرفوضة ولا تنتمي لشعبنا المناضل

العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي ويمنع لجنة الإعمار من أعمال الصيانة

الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي ويمنع لجنة الإعمار من أعمال الصيانة

الإعلام: التطاول على أسرى الحرية جريمة وليس فعلًا دراميًا

الإعلام: التطاول على أسرى الحرية جريمة وليس فعلًا دراميًا

لجنة الأسرى تؤكد أن فيلم أميرة والقائمين عليه سقطوا من عيون الأسرى الفلسطينيين

لجنة الأسرى تؤكد أن فيلم أميرة والقائمين عليه سقطوا من عيون الأسرى الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سمر حمد: اعتقالات أجهزة السلطة مرفوضة ولا تنتمي لشعبنا المناضل

سمر حمد: اعتقالات أجهزة السلطة مرفوضة ولا تنتمي لشعبنا المناضل

العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

العربية الفلسطينية: فيلم أميرة مسيء لتضحيات شعبنا وتساوق مع رواية الاحتلال

الإعلام: التطاول على أسرى الحرية جريمة وليس فعلًا دراميًا

الإعلام: التطاول على أسرى الحرية جريمة وليس فعلًا دراميًا

الثقافة تدين إنتاج وعرض فيلم &#34;أميرة&#34;

الثقافة تدين إنتاج وعرض فيلم "أميرة"

بداية الخليل: الأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة

بداية الخليل: الأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة

مخاوف إسرائيلية من هبة جديدة في القدس المحتلة

مخاوف إسرائيلية من هبة جديدة في القدس المحتلة

الهيئة الملكية للأفلام: فيلم (أميرة) خيالي روائي وليس وثائقياً وسرد أحداثه تعود لطاقم العمل

الهيئة الملكية للأفلام: فيلم (أميرة) خيالي روائي وليس وثائقياً وسرد أحداثه تعود لطاقم العمل

زوجات الأسرى يردون على فيلم (أميرة) الذي أثار غضباً فلسطينياً واسعاً

زوجات الأسرى يردون على فيلم (أميرة) الذي أثار غضباً فلسطينياً واسعاً

منوعات

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

&#34;اشتغلت جرسونة&#34;.. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

"اشتغلت جرسونة".. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة &#34;ده ولد عاوز يلعب&#34;

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة "ده ولد عاوز يلعب"

شاهد: ماذا فعل زوج أصالة على المسرح.. بطريقة رومانسية

شاهد: ماذا فعل زوج أصالة على المسرح.. بطريقة رومانسية

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري.. ما مضمونها؟

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري.. ما مضمونها؟

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب &#34;انت فاشل فنياً وإنسانياً&#34;

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب "انت فاشل فنياً وإنسانياً"

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

عربي

وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية في المنطقة

وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية في المنطقة

الرئيس المصري: التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية

الرئيس المصري: التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية

شاهد: نواب أردنيون ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجاً على توقيع اتفاق &#34;النوايا&#34; مع إسرائيل

شاهد: نواب أردنيون ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجاً على توقيع اتفاق "النوايا" مع إسرائيل

الجزائر: هزة أرضية بشدة 3.3 درجة في مدينة المسيلة

الجزائر: هزة أرضية بشدة 3.3 درجة في مدينة المسيلة