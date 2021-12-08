شؤون فلسطينية

لجنة الأسرى تؤكد أن فيلم أميرة والقائمين عليه سقطوا من عيون الأسرى الفلسطينيين

لجنة الأسرى تؤكد أن فيلم أميرة والقائمين عليه سقطوا من عيون الأسرى الفلسطينيين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استيائها الشديد من أحداث الفيلم المصري (أميرة) من البداية حتى النهاية والتي دارت حول قيام الأسرى الفلسطينيين الذين تتبخر أعمارهم في السجون الإسرائيلية بتهريب النطف من أجل إنجاب الأبناء من سفراء الحرية . 

وقالت لجنة الأسرى في بيان صحفي: "أن فيلم أميرة للمخرج المصري محمد دياب وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وشارك فيه الفنانة الأردنية صبا مبارك وتارا عبود وعلي سليمان وقيس ناشف ووليد زعيتر والذي حصد 3 جوائز في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لم يعبر عن الحالة والواقع الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة".

وأضافت: "وقد سرح كاتب السناريو ومنتج الفيلم أحمد حافظ والمخرج والعاملين في الفيلم بخيالهم من أجل إخراج الفيلم على طريقتهم الخاصة ولكن على حساب قضية الأسرى الفلسطينيين ليكونوا ضحية تحت مقصلة الفن الجديد".

وتابعت: "أن هناك عدد من سفراء الحرية الذين ولدوا بتهريب النطف رغما عن أنف الاحتلال الصهيوني كبروا وانتسبوا إلى المدارس وأبرزهم الطفل مهند ابن الأسير البطل عمار الزبن الذي ولد في العام 2012 وهم محرومين من زيارة أبيهم ومن الحصول على هوية ما يتعارض مع ما جاء في الفيلم الذي تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وفي مهرجان كرامة لحقوق الانسان بعمان".

وأكملت في بيانها: "وتم اختياره لتمثيل الأردن في جائزة أوسكار من أحداث حول شكوك في نسب أميرة وهو إساءة كبيرة لنضالات وتضحيات وإنجازات الأسرى الفلسطينيين خاصة وأن هناك فتوى شرعية تجيز للأسير الإنجاب عبر النطف المهربة بإشراف ومتابعة ذوي الأسير والمراكز الطبية المتخصصة في فحص D N A".

ووجهت لجنة الأسرى نداءً للجهات الفلسطينية المختصة في شؤون الأسرى الرسمية والمؤسساتية ولوزارتي الثقافة والخارجية والسفارات من أجل متابعة هذه القضية مع الدول التي تم عرض الفيلم فيها ومنع عرض الفيلم الذي استغل قضية الأسرى لتحقيق منافع وامتيازات فنية ومادية على حساب أعدل وأنبل قضية في التاريخ مستغربة لماذا لم يتوجه المخرج وكاتب السيناريو والمنتجين في شركة فيلم كلينيك وأكاميديا بكتشرز وستوديو الإماراتيتين إلى المختصين في شؤون الأسرى وذويهم للإطلاع على ظروف تهريب النطف من خلف قضبان السجون الإسرائيلية .

وأكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن فيلم أميرة والقائمين عليه سقطوا من عيون الأسرى وأطفالهم من سفراء الحرية موضحة أن هناك عمليات لإنجاب سفراء الحرية من أبناء الأسرى بواسطة النطف المهربة قد فشلت وعدد كبير نجح ما يؤكد على المتابعة وكان يمكن أن يكون الفيلم نوعيا وأن يحقق نجاحا حقيقيا لو استعانوا بالضحية وهم الأسرى الفلسطينيين وليس على الخيال الذي أساء لأصحاب الخندق المتقدم في الدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.

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