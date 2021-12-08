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تركيا تعلن استعدادها للوساطة لخفض التوتر الروسي الأوكراني

تركيا تعلن استعدادها للوساطة لخفض التوتر الروسي الأوكراني
الرئيس التركي_رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء،  باستعداد بلاده لتوسط  من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس للصحفيين، أثناء عودته من قطر التي أجرى إليها زيارة رسمية يومي الإثنين والثلاثاء، وفق (الأناضول).

وقال أردوغان: "إن  أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب"، معرباً عن أمله أن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت.

وأضاف: "نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين".

وتابع الرئيس: "أن أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

الجدير ذكره، أن هناك توترات متصاعدة  بين موسكو وكييف، إثر تحذيرات غربية من إقدام روسيا على غزو أوكرانيا بعد حشدها عشرات الألوف من قواتها وآلياتها العسكرية على حدود الأخيرة.

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