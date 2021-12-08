مخاوف إسرائيلية من هبة جديدة في القدس المحتلة





رام الله - دنيا الوطنتابعت عناصر الاحتلال اقتحاماتها شبه اليومية للمسجد الأقصى وبالتزامن مع "عيد الحانوكاه - الأنوار" اليهودي، وقد بلغ عدد مقتحمي الأقصى في هذا العيد نحو 1816 مستوطنًا، وإلى جانب اقتحام المسجد شهدت المدينة المحتلة اعتداءات مختلفة، من بينها إضاءة بلدية الاحتلال لأسوار مدينة القدس التاريخية للمرة الثانية منذ بداية هذا العيد.وعلى الصعيد الديموغرافي، تتابع أذرع الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، وصعدت سلطات الاحتلال من إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًا، إضافةً إلى إقرار بناء حي استيطاني جديد على أراضي بيت صفافا.وتسلط القراءة الأسبوعية الضوء على تصاعد تنفيذ العمليات الفردية في المدينة المحتلة، ومخاوف الاحتلال من تجدد انتفاضة السكاكين، وفي سياق العمليات الفردية قتلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من مسافة صفر، وبارك قادة الاحتلال فعل جنوده، في تأكيد بأن قتل الفلسطينيين سياسة ثابتة لدى الاحتلال.وعلى صعيد التفاعل، انعقد في مدينة اسطنبول التركية مؤتمر رواد بيت المقدس بمشاركة عربية وإسلامية حاشدة، وقدم في أولى جلساته مدير عام مؤسسة القدس الدولية أ. ياسين حمود ورقة تناولت مسارات تهويد المدينة المحتلة، واستهلها بتسليط الضوء على معاناة الشيخ رائد صلاح في سجون الاحتلال.