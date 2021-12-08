ألمانيا: انتخاب أولاف شولتس مستشاراً خلفاً لميركل





رام الله - دنيا الوطنانتخب مجلس النواب الألماني، اليوم الأربعاء، الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشاراً، منهياً بذلك عهد أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاماً.وحصل شولتس (63 عاماً)، المدعوم من الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر والليبراليين، على تأييد (395) نائباً من أصل (736) في البوندستاغ، ويذكر أن ائتلافه، المكون من ثلاثة أحزاب، يمتلك (416) مقعداً في مجلس النواب المكون من (736) مقعاً، وفق (العربية نت).وكان انتخاب شولتس مؤكداً بعدما حقق حزبه الاشتراكي الديمقراطي الذي تصدر الانتخابات الأخيرة، غالبية مريحة قدرها (206) مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعداً) والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعداً)، في حين أنه بحاجة إلى (369) صوتاً للفوز بالمستشارية.وبهذا التصويت، تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة في الحكم سجلها هيلموت كول (1982-1998).وبذلك يصبح شولتس تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتبدأ حقبة جديدة لأكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.