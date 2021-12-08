خلافات بين القيادة الإسرائيلية حول خطة إخلاء المستوطنات حال اندلاع حرب مع الفصائل

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن وجود خلافات بين القيادة الإسرائيلية حول خطة إسرائيلية لإخلاء الغلاف حال تجدد القتال مرة آخري مع الفصائل في غزة.وقالت القناة الإسرائيلية: "إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن تناقش خطة إخلاء المستوطنات في غلاف غزة حال اندلاع عملية عسكرية مع القطاع".وأشارت القناة إلى أن رئيس مجلس أشكول أكد أن الخطة فوضوية وغير عملية، كما أن هناك تداخل بين دور الدولة ودور المجالس.وأضافت القناة أن رئيس هيئة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية، قال إنه فقط في بداية العام تم وضع خطة لإخلاء المستوطنات في وقت الحرب.