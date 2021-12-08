وزير الخارجية الأردني يناقش مع نظيره الكويتي المستجدات الإقليمية في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنناقش أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح، الجهود المشتركة، لتعزيز العلاقات التاريخية بينهم.وأكد الوزيران في اتصال هاتفي، على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وترجمتها تعاوناً أعمق، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، نوّاف الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت، وفق (المملكة).فيما استعرض الصفدي والشيخ أحمد، في سياق عملية التنسيق الدائمة، التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار، وتعزيز العمل العربي المشترك خدمةً للمصالح والقضايا العربية.