الهيئة الملكية للأفلام: فيلم (أميرة) خيالي روائي وليس وثائقياً وسرد أحداثه تعود لطاقم العمل





رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، اليوم الأربعاء، إن فيلم (أميرة)، خيالي روائي وليس وثائقياً، واختيار أسلوب رواية القصة وسرد الأحداث يعود إلى طاقم العمل من الإخراج والتأليف والإنتاج.وأضافت الهيئة في توضيح بشأن تقديم الفيلم إلى جوائز الأوسكار لعام 2022 لتمثيل الأردن: "أن دور الهيئة الملكية للأفلام في الإعلان عن فتح باب التقديم للأفلام الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار واستلام الأفلام وتنظيم سير العملية، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة من خبراء معنيين بقطاع المرئي والمسموع"، وفق (المملكة).وتابعت: "وقع اختيار اللجنة على فيلم (أميرة) من بين عدد من الأفلام المتقدمة الأخرى".ويشار إلى أن الفيلم للمخرج والكاتب المصري محمد دياب، وهو من إنتاج مشترك بين فلسطين والأردن ومصر.