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الرئيس المصري: التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية

الرئيس المصري: التعليم يحتاج 20 سنة للوصول للجودة والنتائج المُرضية
الرئيس المصري- عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي، اليوم الأربعاء،: "دايماً بيتقال احنا عندنا ناس اخدت الماجستير والدكتوراة، و ده شيء جميل ولكن المشكلة انها بتكون في معارف وعلوم ليست لها أشغال بالحجم اللي بيتخرجوا به الناس".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمشاركين في هذا المنتدى قائلاً: "اللي بتقولوه ده يتناسب وينطبق مع بلادكم المتقدمة وليس مع بلادنا اللي عايزة تتقدم"، وفق (صدى البلاد).

وتابع: "لازم نحط في اعتبارنا إن التعليم يحتاج عوامل زمن أكثر بكثير من أي خطط أُخرى، وذلك للحصول على تعليم جيد ونتائج مُرضية .. واللي نتائجه هتظهر بعد 15 و20 سنة".

وذكر الرئيس المصري "أن بعد 20 سنة، تبدأ المجتمعات تشعر بـ جودة التعليم ونتائج التطوير، والجودة، هل مجتمعاتنا هتقدر تستحمل ده؟ ماهو اللي في الاعتبار؟".

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