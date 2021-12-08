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شؤون فلسطينية

زوجات الأسرى يردون على فيلم (أميرة) الذي أثار غضباً فلسطينياً واسعاً

زوجات الأسرى يردون على فيلم (أميرة) الذي أثار غضباً فلسطينياً واسعاً
رام الله - دنيا الوطن
رد بعض زوجات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، على فيلم (أميرة) الأردني، الذي أثار غضباً فلسطينياً واسعاً، وتدور أحداث هذا الفيلم حول قضية تهريب النطف من داخل سجون الاحتلال، حيث تقوم زوجة أسير بزرع نطفة مهربة من زوجها الأسير ليتبين لاحقاً أنها من ضابط إسرائيلي.

وكتبت ليديا الريماوي، زوجة الأسير عبد الكريم، من قرية بيت ريما، والمحكوم بالسجن 25 عاماً، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "كوني ثاني زوجة أسير أنجبت عن طريق النطف المهربة وفخورة جداً بهذه التجربة، وكررتها ثلاث مرات ولم تنجح وعندي استعداد أن أعيدها لو سمح الأمر".

وأضافت "فخورة بالتحدي و كسر الاحتلال والرعب الذي دخل لسجن نفحة الصحراوي، عند زيارتي لزوجي وأنا أحمل مجد ابن ثلاثة أسابيع، وقتها شفت الخوف والرعب والكسر بعيونهم، تجمع عدد كبير من الجنود حولي وجاء الصليب الأحمر الإسرائيلي ليفحصوا فعلاً هل هذا طفل ابن للأسير".

وتابعت ليديا: "جندي من بين الجنود يقول بصوت عالي أنا أعرف عبد الكريم من ١٢ عام من وين البيبي؟، وحرمنا من الزيارة وبقينا في ساحة السجن هالمشهد أعطاني قوة وعزة وشموخ، فخورة بصنع الأمل لزوجي وتحقيق الحلم".

وختمت منشورها بالقول: "لن يكسرنا فيلم ( أميرة) وسيبقى المجد مرفوع الرأس عالياً ولا أحد على وجه الأرض يقدر على التشكيك".

يشار إلى أنه مر ثماني سنوات على نجاح الأسير عبد الكريم بتهريب نطفة من داخل السجون هي الثانية من نوعها في تاريخ الحركة الأسيرة.

بدورها، قالت فاطمة عبسي زوجة الأسير خير أبو رجيلة، والمفرج عنه عام 2017، عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك): "كوني زوجة أسير سابق لمدة 14 سنة والحمد لله مررت بتجربة تهريب النطف عدة مرات وكلها باءت بالفشل، الموضوع ليس سهلاً، مروراً بشهود داخل الأسر وخارجه ووصولاً إلى مفتي فلسطين الديني".

وأضافت: " إنها منظومة أمنية و إنسانية ودينية متكاملة تخضع لإجراءات معقدة لدرجة أن فيلم أميرة وغير أميرة لن يرتقي لها أبداً.. اهملوا الفيلم بلاش يوخد جوائز عالمية".

أما أم مهند الزين زوجة الأسير عمار الزين، وصاحبة أول تجربة إنجاب عن طريق النطف المهربة، فقد عقبت على الفيلم بقولها: "فيلم أميرة لن يزعزع إرادة عوائل الأسرى وزوجاتهم، والأسرى الذين يخوضون الملاحم ضد الاحتلال يعرفون جيدًا أن هذه رواية إسرائيلية بلسان عربي".

من جهتها، قالت سناء دقة، زوجة الأسير وليد دقة  في تصريح صحفي: "ابتسامة بنتي "ميلاد" النطفة المحررة، تُعادل كل القائمين على فيلم أميرة وكل دولة الاحتلال".



وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب إعلام الأسرى، إن ما تناوله فيلم (أميرة) بهذا الأسلوب وهذا المستوى من الهبوط الفكري، والسلوك الذميم، والتوظيف السيئ للفن والإعلام في التعامل مع قضية نطف الأسرى المهربة، لا يخدم سوى الاحتلال ولا يسئ إلا لصاحبه.

وطالب مكتب الأسرى في بيان صحفي، بإيقاف بث ونشر هذا الفيلم الذي يحمل أسلوب ورسالة تخدم سياسات الاحتلال، ومحاسبة كل من يقف خلفه وإلا فهم شركاء مع الاحتلال، وسحب الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ترشيحها للفيلم بالمنافسة على جائزة أوسكار.

ودعا جهات الرقابة الرسمية بعدم السماح بعرض الفيلم لما يحمله من إساءة وتشوية ودس السم في العسل بما يخص نضالات الأسرى ومشروع سفراء الحرية، وتكثيف الجهود والعمل على تعزيز مكانة أسرانا الأبطال بإنتاج أعمال تخدم قضاياهم العادلة وتُعري الاحتلال وأساليبه الإجرامية.

ووجه رسالةً لأبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لمقاطعة الفيلم وكل الجهات التي تتعامل مع الفيلم أو تنشره أو تروج له، والتفاعل بكل قوة مع الأنشطة والفعاليات المطالبة بحذف الفيلم والاعتذار عن إنتاجه. 

وأكد على أن الثقة والبطولة التي يتحلى بها أسرانا الأبطال تملأ نفوس الشعب الفلسطيني إجلالاً وإكباراً لهم، ولن تتأثر بفعلٍ أو قولٍ مرجف، ومعارك الأسرى مع السجان مفتوحة وفي كل المجالات، ومسيرة حياتهم لن ولم تتعطل مهما كان من معيقات أو معوّقات ومسيرة سفراء الحرية لن تتوقف.

نوّه إلى أن قضية سفراء الحرية ما هي إلا إصراراً وعزيمة على إكمال مسيرة الحياة وتحدٍ للاحتلال والسجان، يُسجل بها الأسرى الأبطال انتصاراً فريداً ونموذجاً للحياة رغم عتمة السجن وقهر السجان التي لطالما حاربها، وسعى جاهداً لإيقافها ولم يترك وسيلة من قمع ونقل وعقوبة وحرمان من الزيارات لمنعها، ولم يستطع بفعل ما يبدع في ابتكاره أسرانا من سبلٍ كفيله بحفظ وسلامة وتأمين نطفهم المهربة.

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