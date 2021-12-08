اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يشبه (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في ولاية كوينزلاند الأسترالية، عن ظهور سلالة جديدة من متحور كورونا أوميكرون.وبحسب وكالة (بلومبرغ) فقد أعلن بيتر أيتكين، القائم بأعمال كبير مسؤولي الصحة في الولاية للصحفيين، أن المتحور الجديد يحتوي على نصف الاختلافات الجينية الموجودة في أوميكرون الأصلي، ولا يمكن اكتشافه بطرق الفحص العادية.وأضاف أيتكين: "تم اكتشاف السلالة في مسافر وصل من جنوب إفريقيا وثبتت إصابته بفيروس (كورونا)، يوم السبت".وأشار القائم بأعمال كبير مسؤولي الصحة، إلى أن السلالة الجديدة تحتوى على علامات كافية لتصنيفها على أنها أوميكرون، قائلًا: "لا نعرف ما يكفي عنها فيما يتعلق بتأثير الاختلافات على شدة الأعراض السريرية وفعالية اللقاحات.. لدينا الآن أوميكرون وشبيه أوميكرون".وأوضح أن السلالة الجديدة تحتوي على حوالي نصف أو 14 طفرات جينية لمتغير أميكرون الأصلي ولا تحتوي على ميزة التسرب من الجين s ، مما يجعل من الصعب تتبعها من خلال اختبار PCR.