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شؤون فلسطينية

3 وفيات و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

3 وفيات و317 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و317 إصابة جديدة بفيروس كورونا و335 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 54، الخليل 60، رام الله والبيرة 47، قلقيلية 4، جنين 20، طوباس 4، نابلس 16، ضواحي القدس 4، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 105".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 29، الخليل 100، رام الله والبيرة 31، قلقيلية 0، جنين 25، طوباس 6، نابلس 13، ضواحي القدس 3، طولكرم 8، سلفيت 1، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 115".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مصابا، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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