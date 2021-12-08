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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون بمسافر يطا

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون بمسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
قطع عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من مستوطنة "متسبي يائير" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، قطعوا 70 شجرة زيتون في منطقة خلة الضبع، تعود ملكيتها للمواطن جميل العمور.

كما وأطلق المستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين في تلك المنطقة، لرعيها واتلاف المحاصيل الزراعية.

ويهدف الاحتلال ومستوطنوه من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر يطا لإجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

ومؤخرا أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وحسب التقرير، بلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

ووفق التقرير، فقد صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمتها (27) منزلا، إضافة إلى عشرات المنازل التي أخطرت أهلها بالهدم، في مقابل (14) منزلا هدمتها في شهر أكتوبر الذي سبقه.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (91) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (17)
منشأة.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.

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