شاهد: نواب أردنيون ينسحبون من جلسة البرلمان احتجاجاً على توقيع اتفاق "النوايا" مع إسرائيل

























رام الله - دنيا الوطندعا صالح العرموطي، النائب في مجلس النواب الأردني، في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، بمغادرة المسؤولين الذين وقعوا إعلان النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي قبة البرلمان.وقال العرموطي في جلسة النواب: "إذا ما بغادروا انا بغادر"، فيما اعتبر عبد الكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب طلب العرموطي مخالفاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي إلى مغادرة الجلسة.وخرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، احتجاجا على اتفاق (النوايا) (الطاقة مقابل المياه) مع إسرائيل والإمارات، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب.من جهته، قال الدغمي: "إن الزملاء لم يلتزموا بالنظام الداخلي للمجلس.. وأنا لا أستطيع تجاوز النظام الداخلي ويجب تطبيقه".وأعلن الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد أن فقدت النصاب القانوني، قائلا: "بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة سنعقدها"، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الاثنين.