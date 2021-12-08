العربية الفلسطينية: مازالت الجزائر تدافع عن القضية الفلسطينية





و أضافت" وهذا بين أنها مازالت متمسكة بالدفاع عن القضية الفلسطينية برمتها في ظل التهافت العربي على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي"، مثمنة الدعم الكبير الذي يقدمه بلد المليون ونصف المليون شهيد للشعب الفلسطيني".و تابعت الجبهة في بيان لها، وصل " دنيا الوطن" نسخة عنه: " زيارة الرئيس عباس تحمل دلالات هامة تؤكد ثقة الفلسطينيين بدور الجزائر القومي و التاريخي في مناصرة القضية الحق و العادلة "، ملمحة إلى أن الزيارة تأتي قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة و المقررة بالجزائر، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف عربي مشترك و موحد دعما و إسنادا لمواقف القيادة الفلسطينية في مواجهة الغطرسة ألإسرائيلية الاستعمارية.و أردفت الجبهة قائلة: "الاستقبال الحافل للرئيس عباس يشكل رسالة للأقطار المطبعة مع الاحتلال مفادها أن الانتماء العربي يقتضي دعم صمود شعبنا، في خندق الدفاع الأول عن قضية الأمة قاطبة، حيث إن التطبيع ليس مجرد طعنة في ظهر شعبنا فحسب"، مؤكدة أنه جلب الخطر الصهيوني للمنطقة بأسرها.