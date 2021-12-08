"التربية" تشيد بفوز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)



وباركت "التربية" للدكتور دواس وللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم على هذا الإنجاز الذي يُسجل لدولة فلسطين ويبرهن على تميزها في المحافل التربوية والعلمية والثقافية، مؤكدةً أن هذا التألق يعكس روح التعاون والتكامل والعمل الأصيل تجاه القضايا التربوية ودعمها في كافة الميادين.







رام الله - دنيا الوطنأشادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بفوز مرشح دولة فلسطين، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، د. دوّاس دوّاس، بالأغلبية بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، حيث جرى انتخابه خلال انعقاد الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية.