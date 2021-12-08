عاجل

  • وزارة الصحة: 3 وفيات و319 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة خلال 24 ساعة

  • اتحاد موظفي (أونروا) لـ "دنيا الوطن": صرف رواتب الموظفين اليوم الأربعاء

شؤون فلسطينية

لجنة الداخلية بالتشريعي تتفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومعبري رفح وكرم أبو سالم

لجنة الداخلية بالتشريعي تتفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومعبري رفح وكرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
زارت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الحدود الجنوبية لقطاع غزة، ومعبري رفح وكرم أبو سالم، للاطلاع على الأوضاع على الحدود، وسير العمل في المعابر.

وضم وفد اللجنة، رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس، ومقررها النائب المستشار محمد فرج الغول، والنائب د. أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس.

ورافق وفد اللجنة خلال تفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية، نائب قائد قوات الأمن العام اللواء جمال الجراح، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء جهاد محيسن والمقدم معتز عيد قائد المنطقة الجنوبية بالأمن الوطني، ولفيف من ضباط الأمن الوطني.

وأشاد رئيس اللجنة النائب د. مروان أبو راس بأداء وعمل جهاز الأمن الوطني الذي اعتبره جباراً، في حفظ الحدود وتأمين الجبهة الداخلية، رغم قلة الإمكانات، موضحاً أن هناك نقلة نوعية وتطور كبير في عمل الأمن الوطني من حيث المقار ونقاط الأمن والمراقبة وآليات العمل.

وشدد د. أبو راس على أن حالة الضبط الذي تشهده الحدود في الآونة الأخيرة ساهم في رفع الاستقرار داخل المجتمع، مبيناً أن ضبط الحدود ساهم في تراجع كبير في عمليات التهريب وإدخال المخدرات للقطاع وأي محاولات لزعزعة الأمن في قطاع غزة،
مثمناً دور الأمن الوطني في ملاحقة ومكافحة الأنفاق الراجعة التي تستخدم للتهريب ولإدخال المخدرات للقطاع.

وأكد د. أبو راس أهمية استمرار تظافر الجهود من كافة الجهات للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها الحدود والتي تنعكس إيجابا على المجتمع ككل، مشددا على أن المجلس التشريعي لن يأل جهداً في دعم عمل الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع من خلال التشريعات والقوانين التي تسهم في ذلك وتعمل على تحصين الجبهة الداخلية.

وقال د. أبو راس أن لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص من أجل ضمان دعم جهاز الأمن الوطني، وتطويره وتعزيزه سواء بالكوادر أو المقار والمباني والسيارات والمعدات وغيرها.

من جانبه؛ استعرض اللواء محيسن جهود وعمل جهاز الأمن الوطني لحفظ أمن الحدود، مبيناً خلال جولة على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة التطور الحاصل في عمل الجهاز، خاصة في نشر القوات وتوزيعها، وبناء نقاط مراقبة وأمن وتجهيزها بكل
الوسائل المتاحة لتكون ذات فعالية عالية في حفظ الحدود من التهريب سواء الأشخاص أو البضائع أو المخدرات.

وبين اللواء محيسن جهود الأمن الوطني في محاربة الأنفاق الراجعة التي يستخدمها البعض من أجل تهريب المخدرات أو الأفراد، حيث عرض مجموعة من الفيديوهات التي توثق عمل الجهاز في ضبط وإغلاق بعض الأنفاق، موضحاً خطورة هذا العمل الذي يحتاج الكثير من المعدات لسهولة الكشف والحفاظ على حياة أفراد جهاز الأمن الوطني.

واستعرض اللواء محيسن بعض الإشكالات التي تواجه الجهاز، من بينها قلة الكادر، وقلة المركبات، إضافة إلى ضرورة رصف الشارع الحدودي، وغيرها من الأمور اللوجستية التي لو توفرت ستحسن أداء عمل الجهاز.

من ثم تفقد وفد لجنة الداخلية والأمن المعبر المخصص للوقود والغاز الذي يرد قطاع غزة من مصر، والذي يشرف عليه جهاز الأمن الوطني، حيث اطلع الوفد على كيفية دخول الشاحنات المصرية المحملة بالغاز والوقود ونقلها لصهاريج فلسطينية.

ومن ثم زار وفد اللجنة معبر رفح البري، حيث التقى مدير المعبر العقيد ناجي صيام، والذي أوضح آلية العمل في المعبر، والقائم على ضرورة التسهيل والتخفيف على المواطنين، وكما اصطحب اللجنة بجولة تفقدية داخل المعبر للاطلاع على سير العمل.

وأشاد النائب د. أبو راس بتطور العمل داخل المعبر، ومراعاة التسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن آراء المسافرين حول العمل والتعامل في معبر رفح مشرف.

كما زار الوفد معبر كرم أبو سالم التجاري، حيث استعرض مدير المعبر العقيد بسام غبن طبيعة العمل بالمعبر، وآلية استقبال الوقود والغاز والبضائع وتفتيشها وإدخالها إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن إدارة المعبر حريصة على أن يتم العمل بدقة وسرعة مع مراعاة التخفيف عن المواطنين، مؤكداً أهمية تزويد المعابر بكوادر من أجل تطوير العمل وسرعة الإنجاز، وختاماً تفقد وفد اللجنة المعبر.

وثمن النائب د. أبو راس جهود العاملين في معبر كرم أبو سالم، مشيداً بجهودهم في عملية إدخال البضائع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

ووعد د. أبو راس بالعمل من اجل الارتقاء أكثر بعمل المعبرين من خلال التشريعات التي يسنها التشريعي وبالتواصل مع جهات الاختصاص من أجل توفير كل الاحتياجات اللازمة لتطوير العمل.











أخبار ذات صلة

السفير أبو عيطة يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن مبادرة الرئيس الجزائري بعقد لقاء فلسطيني جامع

السفير أبو عيطة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مبادرة الرئيس الجزائري بعقد لقاء فلسطيني جامع

العربية الفلسطينية: مازالت الجزائر تدافع عن القضية الفلسطينية

العربية الفلسطينية: مازالت الجزائر تدافع عن القضية الفلسطينية

الإعلام: (62) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال نوفمبر 2021

الإعلام: (62) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال نوفمبر 2021

مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته

مستوطنون يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته

&#34;التربية&#34; تشيد بفوز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

"التربية" تشيد بفوز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

عائلات الشهداء المحتجزين تطلق فعاليات للمطالبة باسترداد جثامينهم

عائلات الشهداء المحتجزين تطلق فعاليات للمطالبة باسترداد جثامينهم

صحيفة: مصر لم ترحب بزيارة خارجية كان ينوي السنوار القيام بها

صحيفة: مصر لم ترحب بزيارة خارجية كان ينوي السنوار القيام بها

مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير أبو عيطة يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن مبادرة الرئيس الجزائري بعقد لقاء فلسطيني جامع

السفير أبو عيطة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مبادرة الرئيس الجزائري بعقد لقاء فلسطيني جامع

العربية الفلسطينية: مازالت الجزائر تدافع عن القضية الفلسطينية

العربية الفلسطينية: مازالت الجزائر تدافع عن القضية الفلسطينية

الإعلام: (62) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال نوفمبر 2021

الإعلام: (62) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال نوفمبر 2021

&#34;التربية&#34; تشيد بفوز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

"التربية" تشيد بفوز مرشح فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

عائلات الشهداء المحتجزين تطلق فعاليات للمطالبة باسترداد جثامينهم

عائلات الشهداء المحتجزين تطلق فعاليات للمطالبة باسترداد جثامينهم

لجنة الداخلية بالتشريعي تتفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومعبري رفح وكرم أبو سالم

لجنة الداخلية بالتشريعي تتفقد الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومعبري رفح وكرم أبو سالم

مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

الرئيس عباس يهنئ رئيسة تنزانيا بإعلان الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ رئيسة تنزانيا بإعلان الاستقلال

منوعات

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

&#34;اشتغلت جرسونة&#34;.. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

"اشتغلت جرسونة".. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة &#34;ده ولد عاوز يلعب&#34;

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة "ده ولد عاوز يلعب"

شاهد: ماذا فعل زوج أصالة على المسرح.. بطريقة رومانسية

شاهد: ماذا فعل زوج أصالة على المسرح.. بطريقة رومانسية

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري.. ما مضمونها؟

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري.. ما مضمونها؟

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب &#34;انت فاشل فنياً وإنسانياً&#34;

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب "انت فاشل فنياً وإنسانياً"

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

عربي

الجزائر: هزة أرضية بشدة 3.3 درجة في مدينة المسيلة

الجزائر: هزة أرضية بشدة 3.3 درجة في مدينة المسيلة

الجزائر: هزة أرضية بشدة 3.3 درجة في مدينة المسيلة

الجزائر: هزة أرضية بشدة 3.3 درجة في مدينة المسيلة

سبعة أسلحة يمنع حملها دون ترخيص في السعودية

سبعة أسلحة يمنع حملها دون ترخيص في السعودية

قطر تحدد حجم التقديرات للإيرادات النفطية للعام المقبل

قطر تحدد حجم التقديرات للإيرادات النفطية للعام المقبل