شاهد: تحطم طائرة هليكوبتر تقل وزير الدفاع الهندي

وقالت القوات الجوية: "إن راوات ، الذي شغل في السابق منصب رئيس أركان الجيش الهندي ، كان مسافرًا في طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17V5".





وأضافت في تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أنه صدرت أوامر بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث."











رام الله - دنيا الوطنكشفت القوات الجوية الهندية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس الدفاع الهندي بيبين راوات، بالقرب من بلدة كونور بجنوب الهند.وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة روات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد، وفق (رويترز).