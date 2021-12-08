دولي

شاهد: تحطم طائرة هليكوبتر تقل وزير الدفاع الهندي

شاهد: تحطم طائرة هليكوبتر تقل وزير الدفاع الهندي
جانب من الاحطام
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القوات الجوية الهندية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس الدفاع الهندي  بيبين راوات، بالقرب من بلدة كونور بجنوب الهند.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة روات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد، وفق (رويترز).

وقالت القوات الجوية: "إن راوات ، الذي شغل في السابق منصب رئيس أركان الجيش الهندي ، كان مسافرًا في طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17V5".

وأضافت في تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أنه صدرت أوامر بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث."

 


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