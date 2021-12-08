سبعة أسلحة يمنع حملها دون ترخيص في السعودية











رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة في السعودية، مساء أمس الثلاثاء، حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة أو إجراء أي تعديل عليها إلا بترخيص، موضحة تعريفات الأسلحة المختلفة.ونشر الحساب الرسمي للنيابة العامة تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيها: "يحظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها أو إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص".وأوضحت النيابة العامة المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة وهي الأسلحة الحربية والأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم.