لجان المقاومة: عملية الطعن تبرهن أن الثورة الفلسطينية تزداد توهجاً واشتعالاً ونوعية





وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "عملية الطعن في الشيخ جراح تأكيد جديد على تواصل ثورة شعبنا المتصاعدة ضد جنود العدو الصهيوني حتى كنسه عن كل ارض فلسطين الحبيبة".



وتابع: "عملية الطعن البطولية في الشيخ جراح تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني متواصلة، وتزداد توهجاً واشتعالاً ونوعية، وأن كل محاولات إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح".





ووجهت التحية لمنفذة العملية بالقدس، ودعت الشباب في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد الثورة والمقاومة ضد العدو الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجان المقاومة في فلسطين على أن عملية الطعن في القدس، اليوم الأربعاء، تثبت استعداد وجهوزية أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم للرد على العدوان الإسرائيلي على كل مكونات وفئات الشعب.