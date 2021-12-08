قطر تحدد حجم التقديرات للإيرادات النفطية للعام المقبل



وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان، اليوم الاربعاء: "إن إجمالي تقديرات الإيرادات غير النفطية بلغ 42 مليار ريال للعام المقبل، بارتفاع نسبته 9.1 بالمئة، بالمقارنة مع 38.5 مليار ريال للعام الحالي".



وأضافت: "أن مخصصات الرواتب والأجور تبلغ 58.5 مليار ريال (16 مليار دولار) للعام 2022، بارتفاع 1 بالمئة مقارنة بـ 57.9 مليار ريال للعام الحالي".



ولفتت إلى أن مخصصات المشروعات الرئيسية للعام المقبل تبلغ 74 مليار ريال، انخفاضا من 72.1 مليار خلال العام الحالي بارتفاع نسبته 2.6 بالمئة، مقارنة بـ 72.1 مليار ريال في موازنة عام 2021.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية القطرية، عن إجمالي تقديرات الإيرادات النفطية لدولة قطر خلال العام المقبل، حيث بلغت 154 مليار ريال (42.3 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 26.6 بالمئة مقارنة بـ 121.6 مليار ريال (33.4 مليار دولار) هذا العام.