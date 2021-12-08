الكشف عن هوية منفذة عملية الطعن بحي الشيخ جراح في القدس

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، بأن الفتاة التي اعتقلها الاحتلال بدعوى تنفيذها عملية الطعن بالقدس، هي نفوز جاد عارف حماد، من عائلة حماد المهددة بالتهجير في حي الشيخ جراح.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم، منفذة عملية الطعن بحي الشيخ جراح بالقدس، والتي أصابت فيها مستوطنة بجروح طفيفة.وأشارت صحيفة (معاريف الإسرائيلية)، إلى أن منفذة العملية نجحت بالانسحاب من موقع العملية، وتبلغ من العمر 15 عامًا نفذت عملية طعن في حي الشيخ جراح.وأوضح مستشفى (هداسا) الإسرائيلي بالقدس أن حالة المستوطنة المصابة في عملية الطعن بحي الشيخ جراح بالقدس طفيفة.