الإمارات وروسيا تشيدان بعمق علاقاتهما الاستراتيجية على مدار خمسة عقود















رام الله - دنيا الوطنتشيد كل من الإمارات وروسيا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، والتي تستند إلى التعاون البناء على مدار خمسة عقود.فيما واحتفى البلدين بمرور 50 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهم، حيث تبادل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية برقيات التهنئة بهذه المناسبة، وفق (وام).وتجمع دولة الإمارات وروسيا علاقات استراتيجية قوية ومتطورة، يجمعهما شراكة استراتيجية مشتركة من كلا البلدين، حيث تطور أوجه التعاون الإماراتي الروسي في العديد من المجالات.