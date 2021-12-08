تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي في جنوب البلاد

بيبين راوات

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر دفاعي في سلاح الجو الهندي، اليوم الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقلرئيس أركان الجيش الهندي الجنرال، تحطمت في جنوب الهند.وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".وأفادت وسائل إعلام محلية أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة راوات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.