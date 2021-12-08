دولي

تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي في جنوب البلاد

تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي في جنوب البلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر دفاعي في سلاح الجو الهندي، اليوم الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل  بيبين راوات رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال، تحطمت في جنوب الهند.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة راوات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكبر حصيلة بإصابات (كورونا) منذ تفشي الوباء

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكبر حصيلة بإصابات (كورونا) منذ تفشي الوباء

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ولاية أوريغون الأمريكية

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ولاية أوريغون الأمريكية

إسرائيل: تحذيرات من طفرة خطيرة من إنفلونزا الطيور

إسرائيل: تحذيرات من طفرة خطيرة من إنفلونزا الطيور

من الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس (كورونا)؟.. الصحة العالمية تجيب

من الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس (كورونا)؟.. الصحة العالمية تجيب

إذاعة فرنسية: اعتقال أحد المتهمين بقتل جمال خاشقجي في فرنسا

إذاعة فرنسية: اعتقال أحد المتهمين بقتل جمال خاشقجي في فرنسا

إيران تكشف موعد استئناف محادثات فيينا النووية.. وفرنسا تعلّق

إيران تكشف موعد استئناف محادثات فيينا النووية.. وفرنسا تعلّق

بكين توجه تحذيراً لواشنطن بشأن مقاطعتها الأولمبياد الشتوي

بكين توجه تحذيراً لواشنطن بشأن مقاطعتها الأولمبياد الشتوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

تيسير خالد يقول كلمته في الذكرى الـ34 عامًا على الانتفاضة المغدورة‎‎

تيسير خالد يقول كلمته في الذكرى الـ34 عامًا على الانتفاضة المغدورة‎‎

الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

356 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الحجارة

356 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الحجارة

الوزير عساف يهنئ السوداني بتعيينه نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتَاب

الوزير عساف يهنئ السوداني بتعيينه نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتَاب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس بينهم أسيرة محررة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس بينهم أسيرة محررة

رئيس الوزراء ينعى الكاتب الصحفي حسن البطل

رئيس الوزراء ينعى الكاتب الصحفي حسن البطل

منوعات

&#34;اشتغلت جرسونة&#34;.. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

"اشتغلت جرسونة".. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة &#34;ده ولد عاوز يلعب&#34;

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة "ده ولد عاوز يلعب"

بطريقة رومانسية.. زوج أصالة نصري يصعد على المسرح ويلبسها عباءته

بطريقة رومانسية.. زوج أصالة نصري يصعد على المسرح ويلبسها عباءته

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري &#34;نفسي أشتغل معاكي&#34;

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري "نفسي أشتغل معاكي"

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب &#34;انت فاشل فنياً وإنسانياً&#34;

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب "انت فاشل فنياً وإنسانياً"

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة.. وتفاعل كبير للجمهور

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة.. وتفاعل كبير للجمهور

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

&#34;اعتقدوه خطيبها&#34;.. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

"اعتقدوه خطيبها".. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

عربي

قطر تحدد حجم التقديرات للإيرادات النفطية للعام المقبل

قطر تحدد حجم التقديرات للإيرادات النفطية للعام المقبل

الإمارات وروسيا تشيدان بعمق علاقاتهما الاستراتيجية على مدار خمسة عقود

الإمارات وروسيا تشيدان بعمق علاقاتهما الاستراتيجية على مدار خمسة عقود

لبنان تفرض غرامة مالية على الممتنعين عن أخد لقاح ضد (كورونا)

لبنان تفرض غرامة مالية على الممتنعين عن أخد لقاح ضد (كورونا)

الكونغرس الأمريكي يعلق على اعتقال مشتبه به في قتل &#34;خاشقجي&#34;

الكونغرس الأمريكي يعلق على اعتقال مشتبه به في قتل "خاشقجي"