تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي في جنوب البلاد
قال مصدر دفاعي في سلاح الجو الهندي، اليوم الأربعاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل بيبين راوات رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال، تحطمت في جنوب الهند.
وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تعرضت مروحية من طراز ام أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث اليوم (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن مسؤولين آخرين كانوا برفقة راوات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.
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