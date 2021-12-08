أبو بكر: تم إبلاغنا من الأردن بشكل شفهي بإيقاف فيلم (أميرة) ونأمل تطبيقه

خاص دنيا الوطن - رغد داودقال قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين، اليوم الأربعاء، بأن دولة الأردن أبلغتهم بإيقاف فيلم (أميرة) المسيئة لقضية (النطف المهربة) المتعلقة بالأسرى بشكلٍ شفهي.وأضاف أبو بكر في حديثٍ لـ "دنيا الوطن": "تم إبلاغنا بشكل شفهي، ونحن نريد أن يكون القرار بشكل عملي بإيقافه وتعديل الفقرات المسئية داخل الفيلم، ولكن إذا بقي الفيلم كما هو فنحن ضد نشره ولن نسمح بنشره في فلسطين".وأوضح أبو بكر أن عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطينيي تواصل مع نظيره الأردني وهناك توجه لوقف هذا الفيلم، ويدور حديث وحوار لإنهاء هذه المشكلة.وأثار فيلم (أميرة) غضب الفلسطينيين، والذي يدور حول قضية تهريب النطف من داخل سجون الاحتلال، حيث تقوم زوجة أسير بزرع نطفة مهربة من زوجها الأسير ليتبين لاحقاً أنها من ضابط إسرائيلي.