الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالبتين شقيقتين، ومعلمة ومديرة مدرسة الروضة الحديثة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدرسة، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، ما أثار حالة من الهلع في صفوف الطالبات.وكانت قوات الاحتلال قد فرضت طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى الحي الواقع شرق القدس المحتلة؛ واعتدت على المركبات والحافلات، فيما حلقت طائرة احتلالية على ارتفاع منخفض فوق بيوت الحي.ونفذت حملات اقتحام وتفتيش واسعة في بيوت الحي، كما اقتحمت مدرسة خليل السكاكيني الثانوية للبنات في الحي، وأغلقت حاجز شعفاط العسكري في كلا الاتجاهين.وزعمت شرطة الاحتلال أنها تجري عملية بحث عن منفذة عملية طعن أصيبت خلالها مستوطنة إسرائيلية بجروح.