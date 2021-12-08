دولي

الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية

الأمم المتحدة: أكثر من 6 ملايين شخص في السودان يحتاجون لمساعدات إنسانية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالات أممية عن تفاقم الأوضاع في دارفور بالسودان وأنه سيحتاج إلى حوالي 6.2 ملايين شخص في دارفور إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، لافتاً أن تصاعد العنف الأخير أدى إلى تشريد الألوف من الأشخاص منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان صحفي إلى قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في منطقة دارفور، لافتاً إلى أن التوتر ما يزال قائماً في جبل مون، حيث وقعت حوادث عنف في الأيام القليلة الماضية في مناطق أخرى في غرب دارفور بما في ذلك منطقة الجنينة في 5 كانون/ديسمبر.

بدورها، قالت باولا إيميرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: "إن الوضع الإنساني في غرب دارفور يزداد سوءاً، حيث لم يتوصل النازحون داخلياً واللاجئون بعد إلى حلول دائمة، وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تعميق احتياجاتهم وحرمانهم، بينما كان السكان المستضعفون يكافحون أيضاً لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) سيحتاج حوالي 6.2 ملايين شخص في جميع أنحاء دارفور أي نصف السكان إلى مساعدات إنسانية في عام 2022.

فيما ويشمل هذا العدد 2.4 مليون شخص من النازحين داخلياً و 840 ألفاً من العائدين و 234 ألفاً من اللاجئين و 2.7 مليون شخص من السكان.

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