الكونغرس الأمريكي يعلق على اعتقال مشتبه به في قتل "خاشقجي"

آدم شيف

رام الله - دنيا الوطنعلّقرئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، على خبر اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا.وقال شيف، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن العدالة الحقيقية لم تتحقق بعد، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقتل جمال خاشقجي"، مشدداً على أنه يجب على أمريكا وحلفائها الديمقراطيين الحفاظ على التزامها بمحاسبة القيادة السعودية على مقتله.وذكرت إذاعة (آر.تي.إل)، مساء أمس الثلاثاء: "أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاماً العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح أمس الثلاثاء، في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض".من جانبها، قالت السفارة السعودية في فرنسا: "إن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً".