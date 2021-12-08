شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 مواطناً بينهم طالبتان ومعلمة ومديرة مدرسة، عقب عمليات دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طالبتين شقيقتين، ومعلمة ومديرة مدرسة الروضة الحديثة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، وهم الأسيرة المحررة شروق محمد موسى البدن (28) عاماً من بلدة تقوع شرقا، وأمير مراد طقاطقة (19) عاماً، ومحمد إبراهيم ثلجي، ومحمد إبراهيم ديرية (17) عاماً، وكرم مشرف ديرية (19) عاماً، وجميعهم من بلدة بيت فجار.

كما اعتقلت تلك القوات من مدينة بيت ساحور قصي إياد العسليني (23) عاماً، ولؤي هيثم العسليني (20) عاماً، وأحمد عبد الله شعيبات (27) عاماً. 

وفي محافظة نابلس، اعتقلت تلك القوات الاحتلال إسلام ناصر الشرفا (34) عاماً، وشرار مفلح حمايل (29) عاماً من بلدة بيتا، والشاب بشير أبو جش (38) عاماً من بيت دجن، والأسير المحرر عبد الكريم ناصر حلبي (47) عاماً، من روجيب.

أما في محافظة رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجاهد السقعان.

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