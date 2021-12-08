بينهم الأسيرة المحررة "شروق البدن".. الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من مناطق متفرقة في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، أربعة شبان خلال مداهمات بعدة بلدات بمحافظة نابلس.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إسلام الشرفا وشرار بني مفلح من بلدة بيتا جنوب نابلس.كما اعتقلت عبد الكريم الحلبي من بلدة روجيب وبشير أبو جيش من بلدة بيت دجن شرق نابلس.واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبّان وفتية من بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية فجرًا، وانتشرت بين أحيائها، وداهمت عددًا من المنازل.وأضافت ذات المصادر أن الاحتلال اعتقل كلًا من: أحمد يوسف عبيد، زياد محمد عليان، وأحمد عصام درويش، يزن عاطف عبيد، وأحمد الأفغاني (15 عامًا).ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين، بينهم أسيرة محررة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسيرة المحررة شروق محمد موسى البدن (28 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، وامير مراد طقاطقة (19 عاما)، ومحمد إبراهيم ثلجي، ومحمد إبراهيم ديرية (17 عاما) ، وكرم مشرف ديرية (19 عاما)، وجميعهم من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.ومن مدينة بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال: قصي اياد العسليني (23 عاما)، ولؤي هيثم العسليني (20 عاما)، واحمد عبدالله شعيبات (27 عاما).ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجاهد السقعان من مخيم الامعري في البيرة.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت ودير نظام شمال مدينة رام الله دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.