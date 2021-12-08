الأردن: الاشتباه بإصابات بمتحور (أوميكرون) في البلاد

مهند النسور،

رام الله - دنيا الوطنكشفعضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، أمس الثلاثاء، عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) من المتحور الجديد (أوميكرون).وقال النسور: "إنه يجرى بداية فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR)، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يُجرى فحصان أحدهما فحص التسلسل الجيني، وفق النسور الذي أكد توفر الفحصين"، وفق (المملكة).وأضاف: "أنه يوجد تأخير من قبل وزارة الصحة بإعلان نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا، قد يكون ناتجا عن الضغط على المختبرات، وهو ينافي المنطق"، مطالباً بضرورة إيجاد آليات تنفيذية لتقليص مدة صدور النتائج وتسريعها.