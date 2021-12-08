السعودية وسلطنة عمان تعلنان افتتاح أول طريق بري بينهما



جاء ذلك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمسقط، التي تلاها وصوله إلى أبو ظبي، ضمن جولة خليجية بدأت أول أمس الاثنين وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي قبل قمة مرتقبة بالمملكة.





وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء (السعودية)، تفاصيل الزيارة التي استمرت يومين، ومنها عقد جلسة مباحثات لاستعراض آفاق التعاون وسبل تطويرها بين البلدين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك.



ووفق البيان، رحب الجانبان بتدشين المنفذين السعودي والعماني، والإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ 725 كيلومترا، وسيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد.



وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن سالم النعيمي وكيل وزارة النقل بالسلطنة، أنه سيتم افتتاح أول طريق يربط مع السعودية الذي تأخر لسنوات في وقت قريب، واصفاً إياه بالحيوي.



وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الجانبان أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك بلس)، فضلاً عن ترحيب عماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استثمار 5 مليارات دولار في السلطنة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السعودية وسلطنة عُمان، مساء أمس الثلاثاء، عن افتتاح أول طريق بينهما، ويبلغ طوله 725 كيلومتراً، وسط ترحيب من الجانبين بهذه الخطوة.