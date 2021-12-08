الوزير عساف يهنئ السوداني بتعيينه نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتَاب

أحمد عساف





كما أشاد بالتطور الحاصل في الإعلام الرسمي ومتابعته الحثيثة لمجريات الأحداث المحلية والعربية والدولية بما يخدم قضيتنا الوطنية العادلة.



وكان رئيس التجمع الدولي لاتحادات الكتّاب يوري بوليانيكوف، أعلن في الأول من الشهر الجاري قرار تعيين الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، نائبًا لرئيس التجمع في الشؤون الدولية والعلاقة مع اتحادات وروابط الكتّاب في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.





وذلك بحضور ممثلين عن اتحادات كتّاب روسية وأجنبية وشخصيات ثقافية وإبداعية وبرلمانية وإعلامية من روسيا وخارجها، في مقر التجمع في العاصمة الروسية موسكو.



كما وقّع السوداني، مؤخرًا، باسم اتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيين، اتفاقية انضمام إلى عضوية التجمع كأول اتحاد كتّاب عربي ينضم لهذه المنظمة الكتّابية الدولية العريقة.



كما وقع السوداني، ومعهد مكسيم غوركي للآداب في العاصمة الروسية موسكو، ممثلا بعميد المعهد ألكسي نيقولايفتش فارلاموف، في السادس من شهر كانون أول الجاري، مذكرة تفاهم، في العاصمة الروسية موسكو، حول استخدام أشكال أخرى من التبادل والتعاون العلمي والثقافي، وإجراء الاستشارات العلمية والأكاديمية المساعدة في تنظيم الممارسات التعليمية، وتبادل دورات تأهيلية للطلاب، وكذلك المساعدة في الحصول على التعليم العالي للمتقدمين والطلاب من خلال منح المعهد.





رام الله - دنيا الوطنهنأالمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير، وأمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، الشاعر مراد السوداني، بتعيينه نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتَاب، وبإنجاز مذكرة تفاهم مع معهد مكسيم غوركي للآداب في العاصمة الروسية موسكو.وأشاد عساف خلال استقباله السوداني في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون برام الله، بجهود الاتحاد ودوره البارز في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال تطوير البحوث العلمية المشتركة، والأنشطة الثقافية، والتبادل الأكاديمي، وإعداد الخريجين المختصين بالأدب، والإبداع، وتنظيم فعاليات ثقافية وإبداعية مشتركة، ومؤتمرات علمية وعملية، وندوات، ودروس تأهيلية مختصة.من جانبه، شكر السوداني الوزير عساف على ما تقوم به منظومة الإعلام الرسمي الفلسطينية، وتغطيتها لنشاطات الاتحاد وتسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم أبناء شعبنا.