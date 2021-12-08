زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ولاية أوريغون الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء الثلاثاء بتسجيل الزلزال الثاني في غضون 24 ساعة، قبالة سواحل ولاية أوريغون بالولايات المتحدة.وذكرت الهيئة، أن قوة الزلزال الثاني بلغت (5.8 درجة)، ووقع مركزه على بعد 434 كم غرب مدينة نيوبورت الواقعة في ولاية أوريغون، والتي يقطنها 10.3 ألف شخص، وتمركزت بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.من جهته، لم يعلن المركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، عن وجود خطر من حدوث تسونامي نتيجة الزلزال.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تسجيل زلزال بقوة (5.5 درجة) في نفس المنطقة.