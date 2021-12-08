شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: 95% من مرضى (كورونا) المدخلين للمستشفيات هم من غير المطعمين

الصحة الفلسطينية: 95% من مرضى (كورونا) المدخلين للمستشفيات هم من غير المطعمين
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مسؤول ملف (كورونا) في جنوب الضفة الغربية د. عفيف العطاونة، أن 95% من مرضى كورونا المدخلين إلى المشافي هم من غير المطعمين، مطالباً الجميع بضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال العطاونة للإذاعة الرسمية: إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات يسجل منذ أسبوع في محافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكداً أن نتائج العينات المسحوبة تظهر أن المنحنى الوبائي يتجه نحو الأعلى في تلك المحافظات، ويوازي هذا الارتفاع إدخالاً ملحوظاً للمشافي.

وأضاف: "هناك 42 حالة في مشافي الخليل، 40 منها في غرف العناية المكثفة، و7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأكد أن فلسطين حتى اللحظة خالية من متحور أوميكرون، كما أظهرت نتائج فحص 130 عينة أخذت عشوائيا بأنها لا تحمل المتحور الجديد.

أخبار ذات صلة

أبو سيف: فيلم (أميرة) يسيء لكرامة الأسرى وخاطبنا الجهات الأردنية منذ ثلاثة أسابيع

أبو سيف: فيلم (أميرة) يسيء لكرامة الأسرى وخاطبنا الجهات الأردنية منذ ثلاثة أسابيع

الكشف عن هوية منفذة عملية الطعن بحي الشيخ جراح في القدس

الكشف عن هوية منفذة عملية الطعن بحي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

تيسير خالد يقول كلمته في الذكرى الـ34 عامًا على الانتفاضة المغدورة‎‎

تيسير خالد يقول كلمته في الذكرى الـ34 عامًا على الانتفاضة المغدورة‎‎

أبو بكر: تم إبلاغنا من الأردن بشكل شفهي بإيقاف فيلم (أميرة) ونأمل تطبيقه

أبو بكر: تم إبلاغنا من الأردن بشكل شفهي بإيقاف فيلم (أميرة) ونأمل تطبيقه

الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

استطلاع رأي: الجيش الإسرائيلي لم ينتصر في حروبه الأخيرة

استطلاع رأي: الجيش الإسرائيلي لم ينتصر في حروبه الأخيرة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

الاحتلال يمنع لجنة اعمار الخليل من ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة

تيسير خالد يقول كلمته في الذكرى الـ34 عامًا على الانتفاضة المغدورة‎‎

تيسير خالد يقول كلمته في الذكرى الـ34 عامًا على الانتفاضة المغدورة‎‎

الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل طالبتين ومعلمة ومديرة مدرسة في الشيخ جراح

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً من الضفة

356 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الحجارة

356 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الحجارة

الوزير عساف يهنئ السوداني بتعيينه نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتَاب

الوزير عساف يهنئ السوداني بتعيينه نائباً لرئيس التجمع الدولي للكتَاب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس بينهم أسيرة محررة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس بينهم أسيرة محررة

رئيس الوزراء ينعى الكاتب الصحفي حسن البطل

رئيس الوزراء ينعى الكاتب الصحفي حسن البطل

منوعات

&#34;اشتغلت جرسونة&#34;.. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

"اشتغلت جرسونة".. أمينة خليل تكشف عن أسرار متعلقة بحياتها الشخصية

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة &#34;ده ولد عاوز يلعب&#34;

محمد نجاتي يوجه رسالة إلى زوج منة عرفة "ده ولد عاوز يلعب"

بطريقة رومانسية.. زوج أصالة نصري يصعد على المسرح ويلبسها عباءته

بطريقة رومانسية.. زوج أصالة نصري يصعد على المسرح ويلبسها عباءته

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري &#34;نفسي أشتغل معاكي&#34;

محمد هنيدي يوجه رسالة لهند صبري "نفسي أشتغل معاكي"

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب &#34;انت فاشل فنياً وإنسانياً&#34;

مي العيدان تشن هجوماً حاداً على حسام حبيب "انت فاشل فنياً وإنسانياً"

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

شاهد: ابنة فنان لبناني تخطف الأنظار بجمالها ونعومة ملامحها

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

بعد أزمة انفصالهما.. زوجة يزن السيد تكشف ما حصل بينهما

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة.. وتفاعل كبير للجمهور

شاهد: عمرو دياب يشعل مسرح كورنيش جدة.. وتفاعل كبير للجمهور

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

محمد عادل إمام يتعرض للابتزاز عبر (فيسبوك).. ماذا حصل؟

&#34;اعتقدوه خطيبها&#34;.. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

"اعتقدوه خطيبها".. ابن ريهام عبد الغفور يخطف الأنظار بوسامته في مهرجان القاهرة

عربي

الإمارات وروسيا تشيدان بعمق علاقاتهما الاستراتيجية على مدار خمسة عقود

الإمارات وروسيا تشيدان بعمق علاقاتهما الاستراتيجية على مدار خمسة عقود

لبنان تفرض غرامة مالية على الممتنعين عن أخد لقاح ضد (كورونا)

لبنان تفرض غرامة مالية على الممتنعين عن أخد لقاح ضد (كورونا)

الأردن: الاشتباه بإصابات بمتحور (أوميكرون) في البلاد

الأردن: الاشتباه بإصابات بمتحور (أوميكرون) في البلاد

السعودية وسلطنة عمان تعلنان افتتاح أول طريق بري بينهما

السعودية وسلطنة عمان تعلنان افتتاح أول طريق بري بينهما