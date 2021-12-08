الصحة الفلسطينية: 95% من مرضى (كورونا) المدخلين للمستشفيات هم من غير المطعمين

رام الله - دنيا الوطنذكر مسؤول ملف (كورونا) في جنوب الضفة الغربية د. عفيف العطاونة، أن 95% من مرضى كورونا المدخلين إلى المشافي هم من غير المطعمين، مطالباً الجميع بضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.وقال العطاونة للإذاعة الرسمية: إن هناك ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات يسجل منذ أسبوع في محافظتي الخليل وبيت لحم، مؤكداً أن نتائج العينات المسحوبة تظهر أن المنحنى الوبائي يتجه نحو الأعلى في تلك المحافظات، ويوازي هذا الارتفاع إدخالاً ملحوظاً للمشافي.وأضاف: "هناك 42 حالة في مشافي الخليل، 40 منها في غرف العناية المكثفة، و7 على أجهزة التنفس الاصطناعي".وأكد أن فلسطين حتى اللحظة خالية من متحور أوميكرون، كما أظهرت نتائج فحص 130 عينة أخذت عشوائيا بأنها لا تحمل المتحور الجديد.