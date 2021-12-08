شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس بينهم أسيرة محررة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس بينهم أسيرة محررة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسيرة وأسرى محررون.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المحررة شروق محمد موسى البدن (28 عاما)، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في بلدة تقوع شرقا، ولم يمض على إطلاق سراحها من سجون الاحتلال سوى 6 شهور فقط وهي أم لطفلين،وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت بتاريخ 2/5/2021 عن الأسيرة "البدن"، بعد اعتقال إداري استمر 8 شهور.

واعتقلت البدن سابقاً في يوليو 2019، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري وجدد لها 3 مرات، بحيث أمضت 12 شهراً في الإداري قبل إطلاق سراحها في نهاية يونيو 2020، وبعد أقل من شهرين على الإفراج عنها أعيد اعتقالها مرة أخرى.

واعتقلت قوات الاحتلال أمير مراد طقاطقة (19 عاما)، ومحمد ابراهيم ثلجي، ومحمد إبراهيم ديرية (17 عاما)، وكرم مشرف ديرية (19عاما)، وجميعهم من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

ومن مدينة بيت ساحور، اعتقلت قوات الاحتلال: قصي إياد العسليني (23 عاما)، ولؤي هيثم العسليني (20 عاما)، وأحمد عبد الله شعيبات (27 عاما)، وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلا، مدينة البيرة، واعتقلت المواطن مجاهد السقعان من مخيم الأمعري.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت ودير نظام شمال مدينة رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت المواطنين إسلام ناصر الشرفا (34 عاما)، وشرار مفلح حمايل (29 عاما).

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق نابلس، واعتقلت المواطن بشير أبو جش (38 عاما)، والأسير المحرر عبد الكريم ناصر حلبي (47 عاما)، من روجيب شرق نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد يوسف عبيد زياد محمد زياد وأحمد عصام درويش ويزن عاطف عبيد وأحمد الأفغاني (15 عامًا)، بعد دهم وتفتيش منازلهم في بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة.

وسلمت قوات الاحتلال بلاغ استدعاء للمواطن إسماعيل إلياس حسين ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس بعد مداهمة
منزله ،وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي،ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على
التوالي.

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